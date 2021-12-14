Берінчик заговорив про спорт поза політикою перед боєм з росіянином у Києві

Денис Берінчик 18 грудня повертається на ринг. Український боксер поділився очікуваннями перед поєдинком та заговорив про рідне місто.

Берінчик: Бокс – джентльменський вид спорту

33-річний український боксер відповів на запитання про своє рідне місто Сорокине (раніше – Краснодон). Денис Берінчик впевнено відповів, що територія, де він народився, належить Україні.

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Він запевнив, що жителі завжди підтримували та підтримують Україну. Берінчик заявив, що місцеві лише заручники тієї ситуації, яка склалась між Україною та Росією.

Свій наступний бій Денис проведе саме проти росіянина Іси Чанієва. Тому на українського боксера може бути додатковий тиск зі сторони через війну між країнами. Він та його команда хочуть, щоб спорт був поза політикою. А тим паче, що бокс – джентльменський вид спорту.

Я із Краснодона (тепер – Сорокине), Луганська область. Вона на моїй території. Звичайно, що є тиск. Але ми хотіли б, щоб спорт був поза політикою. Бокс – джентльменський вид спорту. Там все буде чітко, красиво, грамотно, по чоловічому,

– сказав Берінчик.

"Я голодний та готовий пройти усю дистанцію"

Денис закликав усіх дивитись його поєдинок проти суперника з Росії. Команда українського боксера обіцяє усіх фанатам цікавий двобій, а вхід Берінчика на ринг знову усіх здивує.

Виділив українець сильну сторону свого майбутнього опонента. Берінчик переглядав поєдинки росіянина, який володіє потужним ударом. На думку Дениса, Чанієв не з тих боксерів, який буде відбувати номер та викидувати білий рушник.

Чанієв – цікавий суперник. Його сильні сторони – у нього є удар, який може відправити у нокаут. Він злий та сильний. Росіянин не буде відбувати номер, він не поїде додому, викинувши рушник. Я давно не боксував, голодний та готовий пройти усю дистанцію. Але це бокс, тому тут може бути будь-який результат,

– додав український боксер.

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