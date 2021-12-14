Берінчик заговорив про спорт поза політикою перед боєм з росіянином у Києві
Джерело:інстаграм K2 Promotions Ukraine
Денис Берінчик 18 грудня повертається на ринг. Український боксер поділився очікуваннями перед поєдинком та заговорив про рідне місто.
Берінчик: Бокс – джентльменський вид спорту
33-річний український боксер відповів на запитання про своє рідне місто Сорокине (раніше – Краснодон). Денис Берінчик впевнено відповів, що територія, де він народився, належить Україні.
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Він запевнив, що жителі завжди підтримували та підтримують Україну. Берінчик заявив, що місцеві лише заручники тієї ситуації, яка склалась між Україною та Росією.
Свій наступний бій Денис проведе саме проти росіянина Іси Чанієва. Тому на українського боксера може бути додатковий тиск зі сторони через війну між країнами. Він та його команда хочуть, щоб спорт був поза політикою. А тим паче, що бокс – джентльменський вид спорту.
Я із Краснодона (тепер – Сорокине), Луганська область. Вона на моїй території. Звичайно, що є тиск. Але ми хотіли б, щоб спорт був поза політикою. Бокс – джентльменський вид спорту. Там все буде чітко, красиво, грамотно, по чоловічому,
– сказав Берінчик.
"Я голодний та готовий пройти усю дистанцію"
Денис закликав усіх дивитись його поєдинок проти суперника з Росії. Команда українського боксера обіцяє усіх фанатам цікавий двобій, а вхід Берінчика на ринг знову усіх здивує.
Виділив українець сильну сторону свого майбутнього опонента. Берінчик переглядав поєдинки росіянина, який володіє потужним ударом. На думку Дениса, Чанієв не з тих боксерів, який буде відбувати номер та викидувати білий рушник.
Чанієв – цікавий суперник. Його сильні сторони – у нього є удар, який може відправити у нокаут. Він злий та сильний. Росіянин не буде відбувати номер, він не поїде додому, викинувши рушник. Я давно не боксував, голодний та готовий пройти усю дистанцію. Але це бокс, тому тут може бути будь-який результат,
– додав український боксер.
Берінчик – Чанієв: що відомо перед боєм
- Востаннє українець виходив на ринг у березні 2021 року. Берінчик за три раунди нокаутував Хосе Санчеса.
- Після чого провів бій на голих кулаках проти Артема Лобова. У цьому незвичному для себе протистоянні теж здобув перемогу після відмови суперника виходити на п'ятий раунд.
- Поєдинок проти Чанієва відбудеться в Україні, а точніше його приймуть Бровари. 18 грудня Денис спробує завдати супернику поразки.
- Нагадаємо, що Берінчик повинен був повернутись на ринг ще у листопаді. Але той двобій був перенесений через травму українця.
- У своєму останньому поєдинку Чанієв відправив у нокаут Нуртаса Ажбенова.
- Напередодні бою російський боксер назвав зустріч з українцем найважливішим у його кар'єрі.