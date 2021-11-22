Берінчик офіційно проведе бій проти росіянина Чанієва

Непереможний український боксер Денис Берінчик офіційно дізнався суперника на наступний бій. Володар титулу WBO International зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим.

Дата бою Берінчика

Бій між Берінчиком та Чанієвим відбудеться 18 грудня. Боксери зустрінуться у ТРЦ "Термінал" у Броварах.

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Берінчик – Чанієв / Фото істаграм Олександра Красюка

Берінчик повертається у ринг

32-річний український боксер попередній боксерський бій провів у березні 2021 року, коли нокаутував Хосе Санчеса.

Після цього Берінчик вирішив провести бій на голих кулаках. Боксер кинув виклик Артем Лобову й влітку побив росіянина.

Очікувалося, що Денис повернеться у ринг 27-го листопада. Та під час підготовки до поєдинку срібний призер Олімпіади-2012 зазнав травми.

Що відомо про Чанієва