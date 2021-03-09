Берінчик має декілька варіантів, – промоутер про бій українця за титул WBO

Денис Берінчик, який утримує титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO, планує битися за пояс чемпіона світу. Український боксер має декілька варіантів, як отримати титульний поєдинок.

Берінчик зробив достатньо, аби претендувати на титул

Олександр Красюк, промоутер непереможного Берінчика, розповів, коли українець може отримати титульний шанс. Наразі володарем поясу WBO є Теофімо Лопес.

До теми Українець Берінчик розповів, коли проведе бій з Теофімо Лопесом

На мою думку, Денис вже зробив достатньо, аби претендувати на чемпіонський титул. Однак, об'єктивні обставини є такими, що після поразки Ломаченка всі титули цієї ваги сконцентрувалися у руках однієї особи,

– зазначив Красюк.

Окрім титулу WBO, Лопес утримує пояси IBF, WBA, WBC. Красюк нагадав, що офіційним претендентом за версією IBF є Джордж Камбосос. Саме з ним зустрінеться Лопес.

"Він же є і першим номером рейтингу WBO. Теофімо Лопес – супер чемпіон WBO, тому має право на обов'язковий захист раз на 18 місяців", – сказав промоутер.

Берінчик має декілька варіантів

Олександр Красюк заявив, що Берінчик має два варіанти, як отримати титульний бій.

Перший: чекати свого призначення офіційним претендентом на Лопеса і займатись своїми справами до того часу. Другий: проводити поєдинки проти суперників, що входять до рейтингів WBO, і тим самим ще раз засвідчити своє право на офіційного претендента. Денис, звичайно ж, вибрав другий варіант,

– зазначив промоутер.