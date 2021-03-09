Денис Беринчик, удерживающий титул интернационального чемпиона по версии WBO, планирует сразиться за пояс чемпиона мира. Украинский боксер имеет несколько вариантов, как получить титульный поединок.

Беринчик сделал достаточно, чтобы претендовать на титул

Александр Красюк, промоутер непобедимого Беринчика, рассказал, когда украинец может получить титульный шанс. Сейчас обладатель пояса WBO – Теофимо Лопес.

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По моему мнению, Денис уже сделал достаточно, чтобы претендовать на чемпионский титул. Однако, объективные обстоятельства таковы, что после поражения Ломаченко все титулы этого веса сконцентрировались в руках одного лица,

– отметил Красюк.

Помимо титула WBO, Лопес удерживает пояса IBF, WBA, WBC. Красюк напомнил, что официальным претендентом по версии IBF является Джордж Камбосос. Именно с ним встретится Лопес.

"Он же является и первым номером рейтинга WBO. Теофимо Лопес – супер чемпион WBO, поэтому имеет право на обязательную защиту раз в 18 месяцев", – сказал промоутер.

Беринчик имеет несколько вариантов

Александр Красюк заявил, что у Беринчика есть два варианта, как получить титульный бой.

Первый: ждать своего назначения официальным претендентом на Лопеса и заниматься своими делами до того времени. Второй: проводить поединки против соперников, входящих в рейтинги WBO, и тем самым еще раз подтвердить свое право на официального претендента. Денис, конечно же, выбрал второй вариант,

– отметил промоутер.