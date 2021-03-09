У Беринчика есть несколько вариантов, – промоутер о бое за титул WBO украинца
Денис Беринчик, удерживающий титул интернационального чемпиона по версии WBO, планирует сразиться за пояс чемпиона мира. Украинский боксер имеет несколько вариантов, как получить титульный поединок.
Источник:"Чемпион"
Беринчик сделал достаточно, чтобы претендовать на титул
Александр Красюк, промоутер непобедимого Беринчика, рассказал, когда украинец может получить титульный шанс. Сейчас обладатель пояса WBO – Теофимо Лопес.
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По моему мнению, Денис уже сделал достаточно, чтобы претендовать на чемпионский титул. Однако, объективные обстоятельства таковы, что после поражения Ломаченко все титулы этого веса сконцентрировались в руках одного лица,
– отметил Красюк.
Помимо титула WBO, Лопес удерживает пояса IBF, WBA, WBC. Красюк напомнил, что официальным претендентом по версии IBF является Джордж Камбосос. Именно с ним встретится Лопес.
"Он же является и первым номером рейтинга WBO. Теофимо Лопес – супер чемпион WBO, поэтому имеет право на обязательную защиту раз в 18 месяцев", – сказал промоутер.
Беринчик имеет несколько вариантов
Александр Красюк заявил, что у Беринчика есть два варианта, как получить титульный бой.
Первый: ждать своего назначения официальным претендентом на Лопеса и заниматься своими делами до того времени. Второй: проводить поединки против соперников, входящих в рейтинги WBO, и тем самым еще раз подтвердить свое право на официального претендента. Денис, конечно же, выбрал второй вариант,
– отметил промоутер.
- Следующий поединок Дениса Беринчика состоится 21 марта в Броварах. Украинец выйдет в ринг против чилийца Хосе Санчеса.
- Денис в пятый раз будет защищать титул интернационального чемпиона WBO. Украинец в рейтинге WBO находится на 3 месте. Выше только Камбосос и Василий Ломаченко.
- В активе Санчеса 19 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету чилийца 7 побед нокаутом. Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке и входит в топ-15 рейтинга WBO.
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