Берінчик – Лобов: стартував продаж квитків на бій – ціна

Український боксер Денис Берінчик проведе бій проти Артема Лобова на голих кулаках. Поєдинок Берінчика та Лобова зможуть відвідати вболівальники.
Бій відбудеться у Києві
Ліга кулачних боїв Mahatch оголосила про старт продажу квитків на бій Берінчика з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим.
Цікаво дізнатись Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Ціна на квитки варіюється від 600 до 3000 гривень.
- Денис Берінчик та ірландський росіянин Артем Лобов 24 липня проведуть бій на голих кулаках. Поєдинок відбудеться 24 липня у Палаці спорту в Києві.
- Поєдинок мав відбутися 19 червня, однак був перенесений через травму Берінчика.
- Попередній бій Берінчик провів 21 березня за правилами боксу. Український боксер переміг чилійця Хосе Санчеса та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.