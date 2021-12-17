Берінчик та Чанієв пройшли зважування перед боєм: боксери показали однакову вагу – відео

17 грудня 2021 , 18:27
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Джерело:

24 канал

Перед поєдинком між українським боксером Денисом Берінчиком та росіянином Ісою Чанієвим відбулася церемонія зважування. Обидва боксери показали ідентичну вагу.

Зважування перед боєм

Обидва боксери показали однакову вагу – 61,2 кілограма, вклавшись у ліміт легкої вагової категорії (до 61,24 кг). Після зважування Денис і Іса провели дуель поглядів.

До теми Денис Берінчик – Іса Чанієв: де дивитися бій за титул WBO International

Боксери позмагаються за титул інтернаціонального чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Бій Берінчик – Чанієв відбудеться 18 грудня у Броварах у ТРЦ Термінал. Почнеться поєдинок о 22:00. 

Відео зважування

Денис Берінчик – Іса Чанієв: що відомо

  • Останнього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. У третьому раунді він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом
  • Українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 – нокаутом).
  • Росіянин Іса Чанієв на професійному ринзі провів 18 поєдинків, в яких здобув 15 перемог.
  • У своєму останньому поєдинку він нокаутував Нуртаса Ажбенова. А у 2019 росіянин поступився Річарду Коммі в поєдинку за титул IBF у легкій вазі.
Автор: Дарина Жданович