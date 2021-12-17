Взвешивание перед боем
Оба боксера показали одинаковый вес – 61,2 килограмма, уложившись в лимит легкой весовой категории (до 61,24 кг). После взвешивания Денис и Иса провели дуэль взглядов.
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Боксеры поборются за титул интернационального чемпиона мира WBO в легком весе.
Бой Беринчик – Чаниев состоится 18 декабря в Броварах в ТРЦ Терминал. Начнется поединок в 22: 00.
Дуэль взглядов / Фото facebook.com/K2Ukraine
Денис Беринчик – Иса Чаниев: что известно
- Последний раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. В третьем раунде он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом
- Украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 – нокаутом).
- Россиянин Иса Чаниев на профессиональном ринге провел 18 поединков, в которых одержал 15 побед.
- В своем последнем поединке он нокаутировал Нуртаса Ажбенова. А в 2019 россиянин уступил Ричарду Комми в поединке за титул IBF в легком весе.