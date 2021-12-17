Зважування перед боєм
Обидва боксери показали однакову вагу – 61,2 кілограма, вклавшись у ліміт легкої вагової категорії (до 61,24 кг). Після зважування Денис і Іса провели дуель поглядів.
До теми Денис Берінчик – Іса Чанієв: де дивитися бій за титул WBO International
Боксери позмагаються за титул інтернаціонального чемпіона світу WBO у легкій вазі.
Бій Берінчик – Чанієв відбудеться 18 грудня у Броварах у ТРЦ Термінал. Почнеться поєдинок о 22:00.
Дуель поглядів / Фото facebook.com/K2Ukraine
Денис Берінчик – Іса Чанієв: що відомо
- Останнього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. У третьому раунді він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом
- Українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 – нокаутом).
- Росіянин Іса Чанієв на професійному ринзі провів 18 поєдинків, в яких здобув 15 перемог.
- У своєму останньому поєдинку він нокаутував Нуртаса Ажбенова. А у 2019 росіянин поступився Річарду Коммі в поєдинку за титул IBF у легкій вазі.