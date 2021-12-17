Зважування перед боєм

Обидва боксери показали однакову вагу – 61,2 кілограма, вклавшись у ліміт легкої вагової категорії (до 61,24 кг). Після зважування Денис і Іса провели дуель поглядів.

До теми Денис Берінчик – Іса Чанієв: де дивитися бій за титул WBO International

Боксери позмагаються за титул інтернаціонального чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Бій Берінчик – Чанієв відбудеться 18 грудня у Броварах у ТРЦ Термінал. Почнеться поєдинок о 22:00.

Дуель поглядів / Фото facebook.com/K2Ukraine

Денис Берінчик – Іса Чанієв: що відомо