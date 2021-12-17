Денис Берінчик – Іса Чанієв: де дивитися
Поєдинок Денис Берінчик – Іса Чанієв відбудеться у суботу, 18 грудня, у Броварах. У прямому ефірі бій покаже відеосервіс MEGOGO. Орієнтовний час початку бою – 22:00.
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Користувачі платформи можуть придбати трансляцію за 29 гривень. Незареєстрованим користувачам доведеться заплатити 100 гривень.
Денис Берінчик – Іса Чанієв: перед боєм
- Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).
- Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на цю мить бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.
- Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.