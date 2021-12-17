Денис Берінчик – Іса Чанієв: де дивитися

Поєдинок Денис Берінчик – Іса Чанієв відбудеться у суботу, 18 грудня, у Броварах. У прямому ефірі бій покаже відеосервіс MEGOGO. Орієнтовний час початку бою – 22:00.

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Користувачі платформи можуть придбати трансляцію за 29 гривень. Незареєстрованим користувачам доведеться заплатити 100 гривень.

Денис Берінчик – Іса Чанієв: перед боєм