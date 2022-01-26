Бенфіка з Яремчуком із труднощами вийшла у фінал Кубка португальської ліги

Бенфіка 25 січня зіграла у півфіналі Кубка португальської ліги. Клуб Романа Яремчука переграв Боавішту.

Футбольна фортуна

Місце зі старту отримав український форвард Бенфіки Роман Яремчук. Вже на 16-й хвилині зустрічі "орли" відкрили рахунок у матчі. Голом відзначився Евертон Соарес.

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Гостям вдалось відігратись лише на початку другого тайму. Густаво Зауер реалізував пенальті. Команди не змогли визначити переможця, тому поєдинок перейшов у серію післяматчевих 11-метрових.

Двома незабитими пенальті відзначились зі знаком мінус футболісти Бенфіки. Натомість суперник відповів аж трьома хибами з 11 метрів. У результаті – 3:2 перемогу здобув клуб українця.

Яремчук не брав участь у серії пенальті, адже пішов відпочивати ще на 88-й хвилині. Роман не запам'ятався результативними діями. Для нападника цей матч став 28-м у сезоні-2021/2022.

Бенфіка вийшла у фінал Кубка англійської ліги. У фінальній боротьбі за трофей "орли" зіграють проти переможця матчу Спортінг – Санта-Клара.