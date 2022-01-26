Футбольная фортуна

Место со старта получил украинский форвард Бенфики Роман Яремчук. Уже на 16-й минуте встречи "орлы" открыли счет в матче. Голом отличился Эвертон Соарес.

Читайте также Владлен Юрченко стал игроком Риги: клуб завершил сезон в шаге от "бронзы"

Гостям удалось отыграться только в начале второго тайма. Густаво Зауэр реализовал пенальти. Команды затруднились определить победителя, поэтому поединок перешел в серию послематчевых 11-метровых.

Двумя незабитыми пенальти отличились со знаком минус футболисты Бенфики. Зато соперник ответил тремя ошибками с 11 метров. В итоге – 3:2 победил клуб украинца.

К слову. Яремчук не участвовал в серии пенальти, потому что ушел отдыхать еще на 88-й минуте. Роман не запомнился результативными действиями. Для нападающего этот матч стал 28-м в сезоне-2021/2022.

Бенфика вышла в финал Кубка британской лиги. В финальной борьбе за трофей "орлы" сыграют против победителя матча Спортинг – Санта-Клара.