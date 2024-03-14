До збірної потрапили гравці з семи різних клубів. Найбільше представників у ній із каталонської Барселони, яка, за результатами двох матчів, здолала Наполі.

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Чергове визнання Луніна

Місце в команді знайшлося й українському футболісту. Андрій Лунін провів обидва матчі проти Лейпцига, в яких сумарно здійснив 12 сейвів та пропустив 1 гол.

Що цікаво, він став єдиним гравцем з мадридського Реала, що тільки підкреслює виняткову роль воротаря в успіху "вершкових", які були досить непереконливими у двобої з німцями. За свій перформанс українець отримав оцінку 7.53.

Найкращим же гравцем раунду визнали Кіліана Мбаппе. Француз у двох матчах забив 3 голи в ворота Реал Сосьєдада, за що був оцінений у 8.57 балів.



Символічна збірна 1/8 фіналу ЛЧ / Скриншот з сайту WhoScored

Зазначимо, що жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня о 13:00. Чинним чемпіоном турніру є Манчестер Сіті.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 22 матчі за Реал у всіх турнірах. Він пропустив 17 голів та 10 разів залишав свої ворота "сухими".