Трубін знову запалив за Бенфіку та допоміг їй здійснити крутий камбек: відео сейвів українця

Анатолій кілька разів виручив лісабонців у першому таймі зустрічі проти Ріу Аве. Попри ранній пропущений гол, "орли" змогли зібратися та розгромити суперника.

В чемпіонаті Португалії цими вихідними проходили матчі 17 туру. В одній із ігор неділі чинний чемпіон Бенфіка приймала аутсайдера таблиці Ріу Аве, пише 24 канал.

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З перших хвилин вже традиційно в основі лісабонців вийшов Анатолій Трубін. Попри явний статус фаворита, Бенфіка пропустила вже на 9 хвилині.

Більш того, протягом першого тайму Ріу Аве мав кілька крутих моментів для збільшення рахунку. Але на заваді став Трубін, який здійснив аж чотири сейви!

Відео сейвів Трубіна в матчі з Ріу Аве:

Зрештою Бенфіка змогла переломити хід зустрічі. Перед перервою рахунок зрівняв Анхель Ді Марія, а вже у другому таймі господарі забили ще три голи завдяки Антоніо Сілві, Маркосу Леонардо та Жоау Маріу. Підсумковий рахунок – 4:1.

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За підсумками туру Бенфіка продовжує йти другою в турнірній таблиці Прімейри. Команда Роджера Шмідта на один бал відстає від чинного лідера Спортінга та на чотири очки випереджає Порту.

. Цього літа Анатолій Трубін перебрався з Шахтаря в Бенфіку за 10 мільйонів євро. У складі "орлів" українець провів вже 21 матч. На його рахунку 9 кліншитів та 21 пропущений м'яч.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Ріу Аве: