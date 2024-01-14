Реал – Барселона 4:1

Гол: Вінісіус Жуніор, 7, 10, 39 (з пенальті), Родріго, 64 – Левандовський, 33

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зумів здивувати стартовим складом, випустивши в основі Андрія Луніна. Очевидно, що ненадійна гра Кепи Аррісабалаги у півфіналі Суперкубка Іспанії змусила італійського фахівця змінити голкіпера, повідомляє 24 Канал.

До теми Реал – Барселона: онлайн-трансляція фіналу Суперкубка Іспанії

Нестримний Вінісіус

Стартовий натиск "королівського клубу" приголомшив "блаугранас". Вже на 10-й хвилині поєдинку рахунок був 2:0 на користь Реала.

Спочатку Джуд Беллінгем вивів віч-на-віч з голкіпером Барси Вінісіуса Жуніора. Для бразильця було справою техніки завершити стовідсотковий момент. А через кілька хвилин Родріго віддав пас-цукерку на Віні, який з близької відстані розстріляв голкіпера каталонців Пенью. 2:0 – такого початку ніхто не очікував.

Підопічні Хаві могли одразу скоротити рахунок. Спочатку Луніна підстрахувала поперечина після удару Торреса, а потім українець неймовірним сейвом відвів загрозу від Левандовського.

В середині першого тайму Лунін врятував "вершкових" після виходу віч-на-віч Феррана Торреса. Однак на 33-й хвилині поєдинку Андрій був безсилий після удару Роберта Левандовського з-за меж штрафного майданчика.

Втім, свято для "блаугранас" зіпсував Вінісіус Жуніор, який реалізував пенальті на 39-й хвилині та оформив хет-трик.

У другому таймі побиття Барселони продовжилося. На 64-й хвилині поєдинку ще один бразилець "вершкових" записав на свій рахунок гол. Родріго вдало зіграв на добиванні, зробивши рахунок 4:1.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Реала з рахунком 4:1. "Королівський клуб" здобув свій 13-й Суперкубок Іспанії. Володарем почесного трофея став українець Андрій Лунін. До речі, це вже другий Суперкубок Іспанії у колекції голкіпера збірної України.

Відеоогляд матчу Реал – Барселона