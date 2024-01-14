Альмерія – Жирона 0:0

Головний тренер Жирони вирішив не форсувати повернення Віктора Циганкова та залишив його на лаві запасних. Натомість у старті вийшов Артем Довбик, повідомляє 24 Канал.

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Жирона спіткнулася на Альмерії

Попри свій статус аутсайдера, Альмерія ні в чому не поступалася одному з лідерів Ла Ліги. Ба більше, господарі мали можливість першими відкрити рахунок. Хавбек Альмерії Серхіо Аррібас пробив у праву дев'ятку, але голкіпер "жиронців" був на висоті.

Футболісти Жирони більше володіли м'ячем, але до гострих моментів справа рідко доходила. Не дуже помітним на вістрі атаки був Артем Довбик.

У другому таймі Мічел посилив атакувальний потенціал команди, випустивши на 57-й хвилині Віктора Циганкова. Однак українська зв'язка встигла зіграти не більше 10 хвилин. Тренер Жирони все ж замінив українського форварда.

За 10 хвилин до завершення матчу гості залишилися у меншості. Червону картку отримав Алекс Гарсія. У компенсований час аутсайдер був ближчим до перемоги, але вчергове змарнував перспективний момент. У підсумку поєдинок завершився внічию – 0:0.

Жирона повернулася на першу сходинку таблиці. Команда українців на 1 бал випереджає Реал. Однак у "вершкових" ще гра у запасі.

Альмерія, яка ще не знає радощі перемог у нинішньому сезоні, здобула 6 залікових пунктів у 20 матчах. Андалузці продовжують замикати турнірну таблицю.

Відеоогляд матчу Альмерія – Жирона