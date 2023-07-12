Анатолій Трубін може перейти у клуб з Саудівської Аравії. Азійська країна намагається зібрати чим більше зірок світового футболу.

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Ось це так поворот подій

Сага з трансфером Анатолія Трубіна тільки починає розгоратися. Основним претендентом на українського голкіпера є міланський Інтер, який уже встиг попрощатися зі своїм досвідченим воротарем Саміром Хандановічем, а також основний Андре Онана найближчим часом може перейти у Манчестер Юнайтед. "Змії" планують у першу чергу підписати Трубіна, не дивлячись на великий список і інших претендентів, проте очікування "нерадзуррі" та реальність трішки не збіглися.

Діло в тому, що Шахтар бажає отримати за свого гравця 35 мільйонів євро, а от така ціна не влаштовує Інтер, який хоче вкластися у 10 мільйонів євро, розраховуючи на те, що контракт голкіпера з "гірниками" закінчується наступного літа. Таким чином, переговори між сторонами затягнулися, а тут ще й одна проблема для Інтеру вилізла.

Представники Анатолія Трубіна провели зустріч із командою з Саудівської Аравії, яка планує поцупити талановитого воротаря з під носу міланського колективу та зірвати угоду між Шахтарем та Інтером. Клуб з Близького Сходу не називається, проте відомо, що саудівський колектив зустрівся з представниками "кротів" саме у Лондоні, що навіть вдалося сфотографувати журналістам. В перевагах у "таємничої команди" з Саудівської Аравії є те, що сума у 35 мільйонів євро, яку вимагає Шахтар, не є для них проблемою.

Таємна зустріч Трубіна із саудитами / TuttoMercato

Нагадаємо. На нинішній день у чемпіонаті Саудівської Аравії виступає багато зіркових футболістів, зокрема, Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Каліду Кулібалі, Едуард Менді та інші.