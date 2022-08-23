Ексгравець Шахтаря продовжує знищувати Динамо – відео яскравого голу

Давід Нерес спочатку віддав асист на Отаменді, а потім вже і сам забив киянам у кваліфікації Ліги чемпіонів. Бенфіка вже по суті двома ногами в груповому раунді турніру.

Бенфіка і Динамо грають другий матч у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Першу зустріч виграли португальці з рахунком 2:0.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

А у столиці Португалії Динамо вже остаточно капітулювало, пише 24 канал. Рахунок відкрив Отаменді, а подвоїв перевагу Рафа Сілва.

Вже до перерви Бенфіка забила третій гол. Рамуш знайшов на підступах до карного майданчика Нереса і ексгравець Шахтаря філігранно точно вистрілив в кут воріт Бущана.

Відео голу Нереса:

Нагадаємо, що переможець дуелі отримає путівку в групову стадію Ліги чемпіонів. А ось невдаха протистояння продовжить свій єврошлях у Лізі Європи.