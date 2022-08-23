Бенфика и Динамо играют второй матч в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первую встречу выиграли португальцы со счётом 2:0.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Бенфика – Динамо в квалификации Лиги чемпионов

А в столице Португалии Динамо уже окончательно капитулировало, пишет 24 канал. Счет открыл Отаменди, а удвоил преимущество Рафа Силвы.

Уже к перерыву Бенфика забила третий гол. Рамуш нашел на подступах к штрафной Нереса и эксигровец Шахтера филигранно точно выстрелил в угол ворот Бущана.

Видео гола Нереса:

Напомним, что победитель дуэли получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. А вот неудачное противостояние продолжит свой европуть в Лиге Европы.