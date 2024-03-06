Тоді італійський наставник не задекларував частину доходів від іміджевих прав, коли вперше очолив іспанський гранд. Наставник публічно показав лише кошти, які отримав за свою роботу у Реалі. У березні 2024-го року ця тема податкових махінацій від Карло Анчелотті знову набула розголосу.

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У тренера Реала проблеми із податковою

Виявилось, що у 2014-му році Анчелотті приховав понад 386 тисяч євро, а у 2015-му – понад 675 тисяч євро.

Цього разу прокуратура Мадрида хоче домогтись 4 років і 9 місяців позбавлення волі для футбольного керманича "вершкових".

Після першого очолювання Реала Анчелотті попрацював на чолі ще трьох європейських клубів – Баварії (60 поєдинків), Наполі (73 зустрічі) та Евертона (67 матчів).

Мадридський шлях у тренерській кар'єрі Карло Анчелотті

Під час першої каденції Анчелотті у Реалі, команда провела під його керівництвом 119 матчів. Вкінці травня 2015-го року італієць покинув місток головного тренера мадридського клубу.

Вдруге титулований наставник прийшов до керма "галактікос" у липні 2021-го року. Було багато чуток, що Анчелотті покине Реал, аби очолити збірну Бразилії. Однак вкінці 2023-го року коуч продовжив контракт із мадридцями до кінця червня 2026-го року.

Наразі "Королівський клуб" провів під керівництвом Анчелотті 156 матчів.