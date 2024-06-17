Словаччина виходить уперед: Бельгія поступається на перших хвилинах матчу – відео голу
17 червня 2024, 19:30Читать новость на русском
У понеділок, 17 червня, стартував четвертий ігровий день на Євро-2024. У центральному матчі зустрілися Бельгія та Словаччина.
У центральному поєдинку четвертого ігрового дня зустрілися суперники України з групи "Е". У поєдинку змагалися національні команди Бельгії та Словаччини, пише 24 канал.
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Перший гол від Словаччини
Куцка намагався пробити ворота з центру штрафного майданчика бельгійців, однак його відбив голкіпер. Шранц зіграв на добиванні і вивів збірну Словаччини вперед.
Відео першого голу
Нагадаємо, що 17 червня відбудеться також матч Австрія – Франція о 22:00 за київським часом.