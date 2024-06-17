У центральному поєдинку четвертого ігрового дня зустрілися суперники України з групи "Е". У поєдинку змагалися національні команди Бельгії та Словаччини, пише 24 канал.
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Перший гол від Словаччини
Куцка намагався пробити ворота з центру штрафного майданчика бельгійців, однак його відбив голкіпер. Шранц зіграв на добиванні і вивів збірну Словаччини вперед.
Відео першого голу
Нагадаємо, що 17 червня відбудеться також матч Австрія – Франція о 22:00 за київським часом.