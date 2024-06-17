В центральном поединке четвертого игрового дня встретились соперники Украины из группы "Е". В поединке соревновались национальные команды Бельгии и Словакии, пишет 24 канал.

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Первый гол от Словакии

Куцка пытался пробить ворота из центра штрафной площадки бельгийцев, однако его отбил голкипер. Шранц сыграл на добивании и вывел сборную Словакии вперед.

Видео первого гола

Напомним, что 17 июня состоится также матч Австрия - Франция в 22:00 по киевскому времени.