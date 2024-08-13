У Парижі злодії обережніші, – Беленюк на Олімпіаді-2024 став жертвою крадіїв

Бронзовий призер Ігор-2024 Жан Беленюк поділився неприємною історією, яка трапилася з ним в олімпійському селищі. Перед сами від'їздом у борця поцупили годинник.

Під час Олімпійських ігор спортсмени неодноразово жалілися на крадіжки. Не оминула така участь українського борця Жана Беленюка.

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Беленюк залишився без годинника

Після приїзду додому Беленюк розповів, що у нього вкрали годинник.

З неприємних моментів Олімпіади – вкрали годинник. У деяких хлопців викрали гроші та особисті речі. Швидше за все, прибиральниці в олімпійському селищі. Ближче до від'їзду, щоб не було часу на розголос. У Бразилії крали протягом усієї Олімпіади, тут обережніші злодії,

– написав у своєму інстаграмі Беленюк.

У Беленюка в Парижі вкрали годинник / фото з інстаграму борця

Остання Олімпіада Беленюка