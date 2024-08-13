У Парижі злодії обережніші, – Беленюк на Олімпіаді-2024 став жертвою крадіїв
Джерело:Жан Беленюк
Бронзовий призер Ігор-2024 Жан Беленюк поділився неприємною історією, яка трапилася з ним в олімпійському селищі. Перед сами від'їздом у борця поцупили годинник.
Під час Олімпійських ігор спортсмени неодноразово жалілися на крадіжки. Не оминула така участь українського борця Жана Беленюка.
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Беленюк залишився без годинника
Після приїзду додому Беленюк розповів, що у нього вкрали годинник.
З неприємних моментів Олімпіади – вкрали годинник. У деяких хлопців викрали гроші та особисті речі. Швидше за все, прибиральниці в олімпійському селищі. Ближче до від'їзду, щоб не було часу на розголос. У Бразилії крали протягом усієї Олімпіади, тут обережніші злодії,
– написав у своєму інстаграмі Беленюк.
У Беленюка в Парижі вкрали годинник / фото з інстаграму борця
Остання Олімпіада Беленюка
- Нагадаємо, що у Ріо-2016 Жан Беленюк став срібним призером Олімпіади. У Токіо-2020 борець завоював золоту медаль. Для повного олімпійського комплекту спортсмену не вистачало "бронзи".
- Цей недолік Жан ліквідував у Парижі. У бронзовому фіналі українець переміг представника Польщі Аркадіуша Кулинича. Цей поєдинок став останнім у спортивній кар'єрі Беленюка. Легендарний спортсмен залишив борцівки на килимі, красиво попрощавшись зі спортом.