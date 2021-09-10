Беленюк зізнався, чому забрав свою заяву про расистські образи
Джерело:РБК
Народний депутат Жан Беленюк пояснив, чому вирішив забрати заяву про расистські образи щодо нього. Попри великий скандал, Беленюк назвав ситуацію "вичерпаною".
Олімпійський чемпіон зізнався, що сам відкликав свою заяву після того, як зустрівся і прийняв вибачення від "якоїсь організації, що має позитивний вектор". Її радикально налаштовані представники нібито і були замішані в тій історії.
Дивіться також Немає складу злочину: поліція закрила справу про расистські образи в сторону Беленюка
"Для мене ситуація вичерпана. Там не було ніякої бійки, ніяких загроз для мого здоров'я. Плюс я зайнята людина, і у мене немає можливості постійно відволікатися на якісь моменти. До того ж я вихований за християнськими звичаями і я завжди намагаюся дати людині другий шанс", – пояснив депутат своє рішення.
Напад на Беленюка в центрі Києва: що відомо
- 13 серпня Жан Беленюк опублікував пост, в якому заявив, що в центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати його на конфлікт, висловлюючи в його бік расистські образи.
- Після розголосу за розслідування взялася поліція.
- Водночас на цю справу звернув увагу навіть президент України Володимир Зеленський. Як і депутати від "Слуги народу".
- Слова підтримки Беленюк отримав і від Міністерства оборони. Адже спортсмен є й офіцером Збройних сил України. Після перемоги на Олімпіаді-2020 він отримав звання старший лейтенант, а також нагородний пістолет.