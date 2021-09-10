Беленюк зізнався, чому забрав свою заяву про расистські образи

Народний депутат Жан Беленюк пояснив, чому вирішив забрати заяву про расистські образи щодо нього. Попри великий скандал, Беленюк назвав ситуацію "вичерпаною".

Олімпійський чемпіон зізнався, що сам відкликав свою заяву після того, як зустрівся і прийняв вибачення від "якоїсь організації, що має позитивний вектор". Її радикально налаштовані представники нібито і були замішані в тій історії.

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"Для мене ситуація вичерпана. Там не було ніякої бійки, ніяких загроз для мого здоров'я. Плюс я зайнята людина, і у мене немає можливості постійно відволікатися на якісь моменти. До того ж я вихований за християнськими звичаями і я завжди намагаюся дати людині другий шанс", – пояснив депутат своє рішення.

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