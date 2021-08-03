Український борець Беленюк заявив про проблеми перед фіналом на Олімпіаді-2020

30-річний український борець Жан Беленюк прокоментував вихід у фінал Олімпійських ігор 2020 у Токіо. За "золото" народний депутат 4 серпня битиметься з лідером посіву з Угорщини Віктором Лорінцем.

В інтерв'ю Жан заявив, що у вирішальній сутичці він хоче порадувати Україну гідним результатом.

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"Є деякі нюанси, які спіткали нас в процесі. Чи турбує плече? Я вже потім розповім, що було. Не хочу в процесі змагань висвітлювати цю інформацію. Добре, що я на даний момент тут є", – заявив Беленюк

Втім, спортсмен з оптимізмом розцінює свої шанси у фінальному поєдинку з Віктором Лорінцем.

Ми зустрічалися раз десять і я ні разу не програв. Сподіваюся, так буде і в середу,

– заявив український борець.

Беленюк у Токіо: шлях до фіналу