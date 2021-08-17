Беленюк отримав нагородний пістолет за "золото" на Олімпіаді в Токіо
17 серпня 2021 , 20:52Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Борець Жан Беленюк став єдиним українцем на Олімпійських іграх у Токіо, який виграв золоту медаль. За перемогу в Токіо Беленюк отримав нагороду в Україні.
Беленюк отримав звання "старший лейтенант"
Міністр оборони України Андрій Таран особисто привітав Беленюка з перемогою в Токіо. Таран 17 серпня нагородив борця під час зустрічі з призерами Олімпіади.
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Міністр привітав Беленюка з отриманням військового звання "старший лейтенант". Також він нагородив Жана вогнепальною зброєю – пістолетом Макарова.
Зауважимо, що 16 серпня Беленюка нагородив Президент України Володимир Зеленський. Жан отримав орден "За заслуги" І ступеня.
Беленюк – олімпійський чемпіон
- На Олімпіаді-2020 Жан Беленюк здобув золоту нагороду. Таким чином, Україна вперше з 1996 року здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі.
- Після перемоги український спортсмен ефектно станцював гопак, тримаючи в руках прапор України.
- У 2016 році на Олімпійських іграх Беленюк здобув "срібло". Жан – дворазовий чемпіон світу.