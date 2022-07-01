Окрилена успіхом чоловіка: Бех-Романчук принесла Україні "срібло" Діамантової ліги

На Діамантовій лізі у Стокгольмі (Швеція) українські легкоатлетки здобули одразу чотири нагороди. Одну з яких принесла Марина Бех-Романчук.

Феєрія Бех-Романчук продовжується

Марина Бех-Романчук виступила у коронній для себе дисципліні – стрибках у довжину. Українська легкоатлетка мала серйозну конкуренцію на чолі з олімпійською чемпіонкою з Німеччини Малайкою Міхамбо, повідомляє 24 канал.

До теми Рижикова з новим особистим рекордом сезону стала третьою на Діамантовій лізі у Стокгольмі

Успіх її чоловіка Михайла Романчука на чемпіонаті світу-2022 надихну Марину на високий результат на Діамантовій лізі. Українка ідеально виконала усі шість стрибків – жодного заступа. Бех-Романчук розпочала комерційний турнір із 6,67.

Через один стрибок Марина покращила свій результат на чотири сантиметри, а вже у четвертій спробі – на п'ять сантиметрів. Найкращим для нашої стрибунки був передостанній стрибок. Марина залетіла на 6,76.

У фінальному стрибку українка не змогла покращити свій результат 6.72.

Марина Бех-Романчук із результатом 6.76 метра завоювала "срібло" Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Переможницею стала британка Лорейн Юген, яка була кращою за Бех-Романчук лише на чотири сантиметри. Британська стрибунка оновила свій найкращий результат сезону. Медальний п'єдестал замкнула місцева легкоатлетка Гадді Санья.

Малайка Міхамбо пролетіла повз подіум – лише п'яте місце.

Топ-3 призерок зі стрибків у довжину (у метрах)

1. Лорейн Юген (Велика Британія) – 6.81

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.76

3. Гадді Санья (Швеція) – 6.74