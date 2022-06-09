Неймовірний характер українки

Марина Бех-Романчук тріумфально виступила на Діамантовій лізі в Італії. Українка взяла участь у коронних стрибках у довжину, пише 24 канал.

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26-річна легкоатлетка розпочала змагання із заступу, але вже у другій спробі стрибнула на 6,57 метра. Це була лише розминка для українки. третя спроба Бех-Романчук теж була невдалою.

У четвертій спробі Марина показала найгірший результат – 6,53. Що не скажеш про п'ятий стрибок. Бех-Романчук зібралась із силами та стрибнула на 6,85. Така чудова спроба дозволила Марині вийти на чинне перше місце та пробитись у фінал трьох.

Переможний стрибок Бех-Романчук: дивіться відео

Українка потіснила з вершини олімпійську чемпіонку у Токіо Малайку Міхамбо. Німкеня з результатом 6,79, яку показала у стартовому стрибку, пробилась у фінал з другого місця. Третю позицію посіла Куанеша Беркс із США (6,77).

У фінальному стрибку Бех-Романчук зробила чистий стрибок із результатом 6,79 метра. Марині залишалось надіятись на невдалі спроби суперниць, адже українка першою розпочинала фінал. Міхамбо стрибнула лише на 6,75, а стрибок Беркс був із заступом.

Марина Бех-Романчук – переможниця Діамантової ліги у Римі зі стрибків у довжину.

Призерки зі стрибків у довжину (у метрах)

Марина Бех-Романчук (Україна) – 6,85 Малайка Міхамбо (Німеччина) – 6,79 Куанеша Беркс (США) – 6,77

Це не єдина нагорода для України на цьому етапі. У бігу на 400 метрів із бар'єрами "бронзу" здобула Анна Рижикова. Інша учасниця забігу з нашої країни Вікторія Ткачук стала сьомою.

У стрибках у висоту серед чоловіків за крок від п'єдесталу зупинився Андрій Проценко – четверта позиція.