Срібний дебют на етапі Діамантової ліги

Марина розпочала сезон Діамантової ліги з нової для себе дисципліни – потрійного стрибка. Вперше легкоатлетка дебютувала у цьому виді на чемпіонаті України, який відбувся в січні 2022 року, пише 24 канал.

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На міжнародній арені Бех-Романчук вперше виступила у потрійному стрибку на чемпіонаті світу-2022 у приміщенні у Белграді. Україна зробила щось неймовірне, адже одразу завоювала срібну нагороду.

Етап у Досі став для Бех-Романчук відкриттям літнього легкоатлетичного сезону. Перед цим вона змагалася лише у приміщенні, виїхавши з України у березні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Регламент змагань з потрійного стрибка передбачав, що кожна зі спортсменок має по п'ять спроб для того, щоб показати найкращий результат. Топ-3 за підсумками п'яти стрибків виходили у фінал, де мали виконати ще одну спробу.

Складні погодні умови заважали легкоатлеткам, оскільки змагання відбувалися за умов потужного вітру. Через це було навіть скасовано турнір зі стрибків з жердиною.

Українка розпочала свою першу спробу з останнім результатом – на 13.54 метри. Проте у другій спробі Марина суттєво покращила свій показник – 14.27, легкоатлетка доєдналася до лідерок.

Після двох наступних спроб Бех-Романчук не покращила свій результат і втратила одразу чотири позиції. Від топ-3 українку відділяли 18 сантиметрів.

А вже у п'ятій спробі Бех-Романчук пройшла у фінал. Показник українки – 14.73 метри. Це особистий рекорд Марини на відкритому повітрі, який дозволив їй піднятися на друге місце та вийти у фінал.

У вирішальній спробі за "золото" українка стрибнула на 14.25 метри та втримала друге місце.

Діамантова ліга: результати потрійного стрибка