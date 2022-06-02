Бажаємо зробити подарунок українцям, – Ярмоленко зробив обіцянку перед Уельсом
Джерело:інстаграм Андрія Ярмоленка
Андрій Ярмоленко на правах справжнього капітана повів команду до перемоги. Вінгер став автором першого голу збірної України у матчі проти Шотландії.
Ярмоленко: Присвячуємо цю перемогу народу Україн
Андрій Ярмоленко, який провів свій останній сезон в англійському Вест Хемі, миттєво перемикнувся на гру у збірній Україні. Футболіст вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою.
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На 33-й хвилині правий вінгер розмочив нулі на табло. Маліновський геніальним пасом вивів Ярмоленка на ворота Шотландії. Андрій красиво закинув м'яч за комірець голкіперу.Цікаво. Андрій Ярмоленко забив свій 45-й гол у футболці збірної України у 107-ми зіграних поєдинках.
Перемогу збірної вінгер присвятив усім українцям, військовим, які боронять свободу країни у війні проти Росії. Те саме раніше зробили головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков та півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.
Андрій пригадав наступну гру проти Уельсу. Капітан пообіцяв. що 5 червня команда зробить усе, щоб зробити подарунок Україні, а футболісти віддадуть усі сили на полі у Кардіффі.
Дякуємо за підтримку! Дякуємо за те, що вірите в нас! Присвячуємо цю перемогу народу України, кожному захиснику, хто зараз на полі бою боронить нашу країну. Ми обов'язково виграємо у цій війні.
5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ! Слава Україні!,
– написав футболіст.
Відзначимо, що наші воїни знайшли час та під обстрілами дивились матч "синьо-жовтих" проти Шотландії. Перед поєдинком військові просили збірників пробитись на чемпіонат світу-2022 у Катар.
Хід валідольного поєдинку
- Матч проти Шотландії закінчився звитягою українців із рахунком 1:3. Як вже зазначили раніше, Ярмоленко вивів збірну уперед – 0:1. Саме з таким рахунком закінчилась перша частина зустрічі.
- Одразу по перерві Роман Яремчук подвоїв перевагу України після подачі з флангу від динамівця Олександра Караваєва.
- Після 60-ї хвилини було видно, як підсідають гравці нашої збірної у фізичному плані, тому ініціатива перейшла до суперника. Шотландці швидко скористались цим та відквитали один м'яч.
- До компенсованого часу рахунок тримався 1:2 на користь підопічних Петракова. Артем Довбик реалізував свій другий момент у матчі та збільшив перевагу головної команди України.
- Завдяки цьому збірна України пробилась у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.