Баварія завдяки пенальті Левандовського вийшла вперед у матчі з Динамо: відео
29 вересня 2021 , 22:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 29 вересня, в Мюнхені на "Альянц Арені" проходить матч другого туру Ліги чемпіонів у групі Е. Баварія приймає Динамо.
Першими рахунок у зустрічі відкрили господарі поля. На 11-й хвилин після навісу з кутового м'яч потрапив в руку Сидорчуку і арбітр призначив пенальті у ворота киян. Левандовський точно пробив у лівий кут, а Бущан впав у протилежний.
До слова Баварія – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Відео голу Левандовського
Цікаво, що Роберт ще ніколи не промахувався з 11-метрової позначки у матчах Ліги чемпіонів.
- Після першого туру Баварія лідирує в групі Е з трьома очками, здобутими завдяки виїзній перемозі над Барселоною з рахунком 3:0.
- Динамо ділить друге-третє місця з Бенфікою, з якою зіграло в Києві внічию 0:0.