Баварія завдяки пенальті Левандовського вийшла вперед у матчі з Динамо: відео

У середу, 29 вересня, в Мюнхені на "Альянц Арені" проходить матч другого туру Ліги чемпіонів у групі Е. Баварія приймає Динамо.

Першими рахунок у зустрічі відкрили господарі поля. На 11-й хвилин після навісу з кутового м'яч потрапив в руку Сидорчуку і арбітр призначив пенальті у ворота киян. Левандовський точно пробив у лівий кут, а Бущан впав у протилежний.

До слова Баварія – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Відео голу Левандовського

Цікаво, що Роберт ще ніколи не промахувався з 11-метрової позначки у матчах Ліги чемпіонів.​