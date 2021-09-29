Первыми счет во встрече открыли хозяева поля. На 11-й минут после навеса с углового мяч попал в руку Сидорчуку и арбитр назначил пенальти в ворота киевлян. Левандовски точно пробил в левый угол, а Бущан упал в противоположный.
К слову Бавария – Динамо: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Видео гола Левандовски
Интересно, что Роберт еще никогда не промахивался с 11-метровой отметки в матче Лиги чемпионов.
- После первого тура Бавария лидирует в группе Е с тремя очками, полученными благодаря выездной победе над Барселоной со счетом 3:0.
- Динамо делит второе-третье места с Бенфикой, с которой сыграло в Киеве вничью 0:0.