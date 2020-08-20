Гнабрі та Левандовскі побили фантастичний рекорд Роналду і Бейла в Лізі чемпіонів
Футболісти "Баварії" Роберт Левандовскі і Серж Гнабрі в поточному сезоні Ліги чемпіонів нестримні.
У переможному матчі проти "Ліона" (3:0) обидва футболісти записали на свій рахунок всі голи і таким чином внесли вирішальний внесок у вихід команди до фіналу, повідомляє офіційний сайт "Баварії".
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У першому таймі Серж Гнабрі оформив дубль, забивши на 18-й і 33-й хвилинах, і таким чином вивів команду на успішну стежку, а на 88-й хвилині Левандовскі поставив крапку в протистоянні.
На рахунку вінгера тепер 9 голів у поточному розіграші, у Левандовскі — 15. Із 24 голами на рахунку Левандовскі та Гнабрі стали найнебезпечнішим дуетом в історії Ліги чемпіонів.
Попередній рекорд належав Кріштіану Роналду (17) і Гарету Бейлу (6), які забили в цілому 23 м'ячі в сезоні 2013/2014.
ПСЖ – Баварія: головне про фінал
- У півфіналі ПСЖ з рахунком 3:0 розгромив "РБ Лейпциг". У другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" обіграла "Ліон" (3:0) і вийшла у фінал турніру.
- Фінальний матч Ліги чемпіонів пройде 23 серпня на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" в Лісабоні.
- Найбільше перемог у фіналі Ліги чемпіонів на рахунку мадридського "Реала" – 13. "Баварія" вигравала трофей п'ять разів і стільки ж грала в фіналі. ПСЖ жодного разу не вигравав турнір. Паризька команда вперше в історії вийшла у фінал Ліги чемпіонів.