Футболісти "Баварії" Роберт Левандовскі і Серж Гнабрі в поточному сезоні Ліги чемпіонів нестримні.

У переможному матчі проти "Ліона" (3:0) обидва футболісти записали на свій рахунок всі голи і таким чином внесли вирішальний внесок у вихід команди до фіналу, повідомляє офіційний сайт "Баварії".

Дивіться також: "Баварія" вийшла у фінал Ліги чемпіонів, вибивши "Ліон": відео

У першому таймі Серж Гнабрі оформив дубль, забивши на 18-й і 33-й хвилинах, і таким чином вивів команду на успішну стежку, а на 88-й хвилині Левандовскі поставив крапку в протистоянні.

На рахунку вінгера тепер 9 голів у поточному розіграші, у Левандовскі — 15. Із 24 голами на рахунку Левандовскі та Гнабрі стали найнебезпечнішим дуетом в історії Ліги чемпіонів.

Попередній рекорд належав Кріштіану Роналду (17) і Гарету Бейлу (6), які забили в цілому 23 м'ячі в сезоні 2013/2014.

ПСЖ – Баварія: головне про фінал