Шалений прогрес: Баварія спробує підписати лідера збірної України

Віктор Циганков класно адаптувався у топовому європейському чемпіонаті. Низка провідних клубів зацікавлені у послугах українця.

Баварія спробує підписати Віктора Циганкова. Жирона ж не збирається дешево відпускати талановитого вінгера.

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Заслуговує на підвищення

Українські футболісти увірвались до топових чемпіонатів. Дехто не знаходиться у провідних ролях, а от є й такі, котрі ведуть за собою цілі команди, демонструючи свій клас, зокрема, як Віктор Циганков. Не дивно, що вінгер Жирони опинився на радарах низки європейських колективів, котрі ставлять перед собою найвищі завдання, проте українцем стали цікавитись і ті команди, які перевершують усі інші. Мова йде про мюнхенську Баварію.

За Віктором також слідкують такі команди, як: турецькі Галатасарай і Фенербахче, італійські Інтер та Лаціо, а також англійські Брайтон й Вулверхемптон.

"Пивовари" мають на меті продовжити оновлення складу, тому влітку наступного року чемпіони Німеччини збираються посилити фланги півзахисту і центр поля. Одним із кандидатів на трансфер до мюнхенського колективу став Віктор Циганков. Цікаво, що у листопаді Баварія відправить своїх представників на домашній матч Жирони, аби ті поспостерігали за грою українського вінгера наживо.

Циганков у Баварії може зіткнутись із неймовірною конкуренцією, оскільки на флангах у мюнхенському клубі виступають Лерой Сане, Серж Гнабрі та Кінгслі Коман. Віктор також може зіграти і центрального атакувального півзахисника, проте і це амплуа у "пивоварів" під контролем (Джамал Мусіала або Томас Мюллер).

Про конкретну пропозицію наразі мова. Раніше зазначалось, що Жирона жадає отримати за Циганкова приблизно 30-40 мільйонів євро. Грошові апетити каталонського клубу зумовлені тим, що 50 відсотків прав на гравця належать Динамо Київ, тому половина суми від перепродажу (без урахування 5 мільйонів, які Жирона заплатила киянам) перейде "бобрам". Transfermarkt оцінює Віктора у 22 мільйони євро. Така сума точно не стане перешкодою для Баварії.

Циганков у Жироні