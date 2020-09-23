Німецька "Баварія" та іспанська "Севілья" 24-го вересня розіграють Суперкубок УЄФА. Переглянути перший топ-матч сезону можна по телевізору та онлайн.

Правами на трансляцію матчу за Суперкубок УФЄА в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3". Саме на каналі "Футбол 3" і буде пряма трансляція матчу "Баварія" – "Севілья", пише 24 канал.

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Початок трансляції матчу "Баварія" – "Севілья" о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Де дивитися матч "Баварія" – "Севілья" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Баварія" – "Севілья" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.