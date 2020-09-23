Мюнхенська "Баварія" та іспанська "Севілья" розіграють перший євротрофей сезону-2020/2021. Команди, які минулого сезону виграли Лігу чемпіонів та Лігу Європи, визначать сильнішого в очному матчі. Прогноз букмекерів на гру – читайте у матеріалі Спорт 24.

Баварія – Севілья: прогноз

"Баварія" у сезоні 2019/2020 вдруге в історії оформила так званий требл, пише 24 канал. Мюнхенці виграли Бундеслігу, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.

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Натомість "Севілья" вкотре довела, що створена для Ліги Європи. Іспанська команда у сезоні 2019/2020 вшосте у своїй історії виграла другий за силою європейський турнір.

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Очевидним фаворитом поєдинку є "Баварія", яка розпочала сезон матчем Бундесліги проти "Шальке". Мюнхенці розбили суперника 8:0. Таким чином, у матчі проти "Севільї" на перемогу "Баварії" в основний час фахівці пропонують коефіцієнт 1,34.

Якщо ж основний час гри завершиться нічиєю – коефіцієнт 6,30. Перемогу іспанської команди в основний час експерти оцінюють коефіцієнтом 7,80.

Також Favbet пропонує зробити ставку, хто зрештою виграє трофей. На "Баварію" скромний коефіцієнт 1,18. Водночас на "Севілью" – 5,50.

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У новому сезоні за "Баварію" зможе зіграти зірковий новачок Лерой Сане. У Бундеслізі він встиг провести дебютний гол. Коефіцієнт на те, що Сане залишить автограф у воротах "Севільї" – 2,15.

Фактично перемогу у фіналі Ліги Європи "Севільї" приніс дубль Люка де Йонга. Його гол у ворота "Баварії" оцінений коефіцієнтом 4.

Матч за Суперкубок УЄФА "Баварія" – "Севілья" відбудеться 24-го вересня. Початок гри о 22:00.