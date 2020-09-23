Мюнхенська "Баварія" та іспанська "Севілья" відкриють єврокубковий сезон-2020/2021 матчем за Суперкубок УЄФА. Анонс поєдинку, який відбудеться 24 вересня, читайте у матеріалі Спорт 24.

Баварія – Севілья: анонс

Що: матч за Суперкубок УЄФА

Де: Будапешт, "Пушкаш Арена"

Коли: 22:00

Де дивитися: Телеканал "Футбол 3"

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Минулі зустрічі

Суперники зустрічалися лише одного разу – в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, пише 24 канал.

До "Баварії" жодному німецькому клубу не вдавалося перемогти "Севілью" на її полі. Здавалося, що ця тенденція продовжиться, адже Пабло Сарабія відкрив рахунок.

Однак потім Хесус Навас вразив власні ворота, а Тьяго Алькантара забив переможний м'яч. У матчі-відповіді в Мюнхені була зафіксована нульова нічия, і "Баварія" вийшла у півфінал.

Севілья – Баварія відеоогляд матчу

Форма команд

Всього через 25 днів після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів "Баварія" видала ударний старт в бундеслізі в минулу п'ятницю, розгромивши "Шальке" 8:0. Серж Гнабрі оформив хет-трик, а Лерой Сане в дебютному матчі за "Баварію" зробив дубль. Переможна серія мюнхенців становить вже 22 матчі.

"Севілья" не програє 21 матч, але для неї сезон 2020/21 ще не почався. Іспанським командам, які далеко пройшли в єврокубках влітку, була надана пара додаткових тижнів на підготовку до нової кампанії.

Цитати тренерів

Головний тренер "Баварії" Хансі Флік: "Обидві команди чекає важкий матч. В обох була коротка перерва і мало часу на підготовку. І все ж я сподіваюся, що ми нічого не втратили в плані витривалості і фізичної готовності. Все починається з чистого аркуша. Ми втратили таких гравців, як Філіпе Коутіньйо, Альваро Одріосола й Іван Перішич. На жаль, вони більше не грають за нашу команду. Але ми адаптуємося".

Головний тренер "Севільї" Юлен Хулен Лопетегі: "Наставник "Баварії" заслуговує найдобріших слів. За дуже короткий час він змінив гру і результати клубу, повернув "Баварії" своє обличчя, налагодивши колективні дії. Домогтися усього цього, запевняю вас, було дуже непросто. "Баварія" чітко знає, як вона хоче грати, як буде атакувати, завдяки чому забезпечить надійні тили. По правді кажучи, нам протистоїть найсильніший клуб світу на цей момент. Але ми не збираємося просто відбувати номер".