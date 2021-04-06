Повторення фіналу: Баварія – ПСЖ – прогноз чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів

Торішні фіналісти Ліги чемпіонів Баварія та ПСЖ зійдуться вже на стадії 1/4 фіналу нового розіграшу турніру. Перший матч у протистоянні відбудеться 7 квітня на полі Баварії. Що прогнозують букмекери – далі у матеріалі Спорт 24.

З моменту фіналу у 2020 році, який виграла Баварія (1:0), в обох командах багато чого змінилося. Наприклад, ПСЖ змінив головного тренера – команду покинув Томас Тухель, якого замінив Маурісіо Почеттіно.

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Водночас Баварію покинули ковалі успіху в Лізі чемпіонів – Іван Перішич, Філіппе Коутінью та Тьяго Алькантара. Що цікаво, форвард ПСЖ Ерік Максім Чупо-Мотінг, який міг врятувати ПСЖ від поразки у фіналі, перейшов у Баварію.

Саме Чупо-Мотінг, швидше за все, зіграє у першому матчі проти ПСЖ. Все тому, що Баварія втратила Роберта Левандовського через травму.

Втім, втрати парижан, мабуть, значно більші. Гру пропустять Ікарді, Бернат, Верратті, Курзава, Паредес та Флоренці. Без перебільшень – це гравці основного складу або найближчого резерву.

Баварія – ПСЖ: прогноз Favbet

Чвертьфінальна пара Баварія – ПСЖ одна з найбільш рівних та непередбачуваних. У першому матчі букмекери віддають перевагу Баварії. Звитягу мюнхенців оцінюють коефіцієнтом 1,94. Водночас шанси парижан здобути виїзну перемогу оцінили коефіцієнтом 3,85. Нічия у матчі – коефіцієнт 3,90.

Перед першим матчем кращі шанси на вихід у півфінал має Баварії. Прохід чинного переможця Ліги чемпіонів оцінюють коефіцієнтом 1,74. Натомість на прохід до 1/2 фіналу ПСЖ коефіцієнт 2,20.

У порівнянні з фіналом слід чекати більше забитих голів. Двоматчеві протистояння відрізняються тим, що команди більше ризикують, аніж у фінальних матчах. Відтак, можна спробувати зробити ставку на тотал більше 3, що оцінено коефіцієнтом 1,92. Також у Favbet пропонують коефіцієнт 2,41 на тотал менше 2.5.

Шанси ПСЖ багато в чому будуть залежати від того, як себе проявлять Неймар та Кіліан Мбаппе. Гол французького нападника оцінений коефіцієнтом 2,10. Натомість на точний удар Неймара коефіцієнт 2,40.

У складі Баварії лідером атак за відсутності Левандовського стане Томас Мюллер. Він один з найкращих німецьких нападників в історії Баварії у Лізі чемпіонів. Гол Мюллера оцінений коефіцієнтом 2,25.

Також проти ПСЖ зіграє кривдник французів у фіналі 2020 року Кінгслі Коман. Гол гравця Баварії оцінений коефіцієнтом 2,70.

Поєдинок Баварія – ПСЖ розпочнеться о 22:00.