Баварія поцупила лідера у свого головного конкурента в Бундеслізі

Мюнхенська Баварія продовжує "грабувати" РБ Лейпциг. Чемпіони Німеччини оформили вже другий трансфер футболіста "биків".

Баварія забрала другого гравця "биків"

Баварія оголосила про купівлю півзахисника збірної Австрії Марселя Забітцера. "Червоні" повідомили, що уклали контракт із Забітцером до 2025 року.

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У новому клубі 27-річний півзахисник буде виступати від 18 номером.

За даними статистичного порталу Transfermarkt, Баварія заплатила Лейпцигу за Марселя 15 мільйонів євро. При чому портал оцінює австрійця у 42 мільйони євро.

Баварії вдалося знизити ціну на Забітцера, адже в нього закінчувався контракт з Лейпцигом.

Баварія грабує "биків"

Ще взимку 2021 року мюнхенський клуб оголосив про те, що викупить контракт захисника Дайо Упамекано. 22-річний француз перебрався з Лейпцига у Баварію за 42,50 мільйона євро.

Але й на цьому Баварія не зупинилася. Найсильніший клуб Німеччини наприкінці сезону втратив головного тренера. Хансі Флік попросив керівництво клубу відпустити його. У підсумку Флік очолив збірну Німеччини.

Натомість Баварія вирішила запросити Юліана Нагельсманна, який очолював Лейпциг. За інформацією ЗМІ, мюнхенці заплатили "бикам" за тренера 25 мільйонів євро.

Нагельсманн став найдорожчим тренером в історії.