Баварія забрала другого гравця "биків"

Баварія оголосила про купівлю півзахисника збірної Австрії Марселя Забітцера. "Червоні" повідомили, що уклали контракт із Забітцером до 2025 року.

Варте уваги Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед

У новому клубі 27-річний півзахисник буде виступати від 18 номером.

За даними статистичного порталу Transfermarkt, Баварія заплатила Лейпцигу за Марселя 15 мільйонів євро. При чому портал оцінює австрійця у 42 мільйони євро.

Баварії вдалося знизити ціну на Забітцера, адже в нього закінчувався контракт з Лейпцигом.

Баварія грабує "биків"

Ще взимку 2021 року мюнхенський клуб оголосив про те, що викупить контракт захисника Дайо Упамекано. 22-річний француз перебрався з Лейпцига у Баварію за 42,50 мільйона євро.

Але й на цьому Баварія не зупинилася. Найсильніший клуб Німеччини наприкінці сезону втратив головного тренера. Хансі Флік попросив керівництво клубу відпустити його. У підсумку Флік очолив збірну Німеччини.

Натомість Баварія вирішила запросити Юліана Нагельсманна, який очолював Лейпциг. За інформацією ЗМІ, мюнхенці заплатили "бикам" за тренера 25 мільйонів євро.

Нагельсманн став найдорожчим тренером в історії.