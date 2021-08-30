Бавария забрала второго игрока "быков"

Бавария объявила о покупке полузащитника сборной Австрии Марселя Забитцера. "Красные" сообщили, что заключили контракт с Забитцером до 2025 года.

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В новом клубе 27-летний полузащитник будет выступать под 18 номером.

По данным статистического портала Transfermarkt, Бавария заплатила Лейпцигу за Марселя 15 миллионов евро. Причем портал оценивает австрийца в 42 миллиона евро.

Баварии удалось снизить цену на Забитцера, ведь у него заканчивался контракт с Лейпцигом.

Бавария грабит "быков"

Еще зимой 2021 года мюнхенский клуб объявил о том, что выкупит контракт защитника Дайо Упамекано. 22-летний француз перебрался из Лейпцига в Баварию за 42,50 миллиона евро.

Но и на этом Бавария не остановилась. Сильнейший клуб Германии в конце сезона потерял главного тренера. Ханси Флик попросил руководство клуба отпустить его. В итоге Флик возглавил сборную Германии.

Зато Бавария решила пригласить Юлиана Нагельсманна, который возглавлял Лейпциг. По информации СМИ, мюнхенцы заплатили "быкам" за тренера 25 миллионов евро.

Нагельсманн стал самым дорогим тренером в истории.