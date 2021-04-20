Баварія офіційно відмовилася від Суперліги

Мюнхенська Баварія офіційно відмовилася від участі у Суперлізі. Чемпіони Німеччини відмовилися приєднатися до 12 клубів-засновників турніру.

Для Баварії Ліга чемпіонів найкраще клубне змагання

Глава правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге заявив, що мюнхенський клуб солідарний з Бундеслігою, яка засудила створення Суперліги.

Дізнайтесь більше Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір

"Від імені правління можу прямо заявити, що Баварія не бере участі в Суперлізі. Баварія солідарна з Бундеслігою. Для нас було і є великим задоволенням грати як представнику Німеччини у Лізі чемпіонів.

Всі ми досі із задоволенням згадуємо нашу перемогу у Лісабоні у 2020 році – такий щасливий момент ніколи не забувається. Для Баварії Ліга чемпіонів – найкраще клубне змагання у світі», - заявив Румменігге.

В УЄФА затвердили декларацію проти Суперліги

20 квітня у швейцарському Монтре під час конгресу УЄФА обговорювалося створення європейської Суперліги.

Усі 55 асоціацій-учасниць УЄФА одноголосно затвердили декларацію, яка засуджує "так звану Суперлігу".

Повний текст декларації сьогодні буде опублікований на офіційному сайті організації.

Що таке Суперліга?

12 європейських клубів (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан) 18 квітня оголосили про створення Суперліги.

До теми Глава Суперліги Перес відповів на погрози УЄФА: клуби можуть виключити з Ліги чемпіонів

Участь у турнірі мають брати 20 клубів, які будуть поділені на дві групи по 10 клубів. Постійними учасниками турніру мають стати 15 клубів, ще 5 – будуть змінюватися.

За попередньою інформацією, окрім Баварії, від Суперліги відмовилися французький ПСЖ та Боруссія Дортмунд.

УЄФА та ФІФА пригрозили жорсткими санкціями учасникам Суперліги. Зокрема, клуби не зможуть виступати у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а футболісти – грати за свої збірні на чемпіонатах Європи та світу.

Турнір має стартувати у серпні. Однак організатори Суперліги не вказують рік, коли розпочнеться турнір.



Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24