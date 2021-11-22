Баварія може відмовитися платити зарплату невакцинованим гравцям, які потрапили на карантин

Німецька Баварія переживає кризу через втрату гравців, які змушені відправитися на карантин. Майже усі вони невакциновані. Тож керівництво клубу розглядає варіант, за яким не буде їм платити зарплату.

Карантин у Баварії

Не всі футболісти Баварії зробили щеплення від коронавірусу. найбільш відомий серед них Йозуа Кімміх, який заявив, що покине буде вакцинуватися (хоча активно підтримував боротьбу з коронавірусом). Відтак він був змушений що три дні здавати ПЛР-тест.

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Але і це не вберегло його, коли позитивний тест на коронавірус виявили в захисника Нікласа Зюле. Сталося це, коли він прибув в розташування збірної Німеччини. Відтак його відправили на самоізоляцію. А разом з ним і ще декількох гравців Баварії – Сержа Гнабрі, Йозуа Кімміха та Джамала Мусіалу. Всі вони були як контактні особи. І не зіграли в матчах за Баварію. Паралельно у збірній Хорватії позитивний тес на коронавірус виявився у ще одного гравця мюнхенського клубу Йосипа Станішича.

В п'ятницю, 19 листопада, Баварія зіграла матч чемпіонату Німеччини, де неочікувано поступилася Аугсбургу на виїзді. Зюле, Станішич та Кімміх цей матч пропускали через карантин. Гнабрі зіграв з перших хвилин, а Мусіала вийшов на заміну.

Та після цього матчу кількість гравців, які відправилися на карантин, в Баварії значно зросла – до семи осіб. Це все ті ж Зюле, Станішич та Кімміх, а також Гнабрі та Мусіала, до яких додалися Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс. Ці гравці не відправилися до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Динамо, який відбудеться у вівторок, 22 листопада.

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Гравці без зарплати

Така ситуація в клубі розгнівила керівництво. Тож там всерйоз розглядають варіант, що невакцинованим гравцям не будуть платити зарплату, поки вони перебувають на карантині.

З 1 листопада у Німеччині набув чинності закон, якийпід час карантину.

За даним журналістів, це питання вже обговорили з футболістами. І вони залишилися дуже незадоволеними такою перспективою. Для прикладу, Кімміх через це втратить 768 тисяч євро (його річна зарплата становить 20 мільйонів євро).