В понеділок, 8 листопада, футболісти збірної Німеччини зібралися разом. Перед зборами команди гравці пройшли тестування на коронавірус. Позитивний тест виявився в захисника Баварії Нікласа Зюле. При цьому що футболіст був вакцинований і в нього не було жодних симптомів.

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У медичному департаменті вирішили його одразу ізолювати. На карантин відправили ще чотирьох футболістів Баварії через це – їх віднесли до категорії близьких контактів. Це Карім Адейемі, Серж Гнабрі, Йозуа Кімміх та Джамал Мусіала. При цьому що у них були негативні результати тесту на коронавірус. Усіх гравців відправили на самоізоляцію додому.

Нагадаємо. Нещодавно позитивний тест на коронавірус здав головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн. Через це він пропустив матч команди в Лізі чемпіонів проти Бенфіки в Португалії. Окрім того, Йозуа Кімміх, хоч і виступав активно за вакцинацію, сам поки не планує вакцинуватися. Тому кожні три дні змушений здавати ПЛР-тест.

Разом з тим, команда зазнала втрат і через інші ушкодження – за "Die Mannschaft" не зіграють Флоріан Вірц та Ніко Шлоттербек.

Замість них до збірної Німеччини викликали трьох інших футболістів. Це Рідле Баку і Максиміліан Арнольд з Вольфсбурга та Кевін Фолланд з Монако. Перед тим до збірної викликали захисника Джонатана Та.

Збірна Німеччини вже гарантувала собі місце на чемпіонаті світу, достроково перемігши у своїй групі. Тож два матчі відбору, які команда проведе в листопаді, не будуть мати для німців турнірного значення. 11 листопада Німеччина зіграє проти Ліхтенштейна вдома. А 14 листопада на виїзді протистоятиме збірній Вірменії.