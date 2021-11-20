Баварія – Аугсбург 1:2

Голи: Педерсен, 23, Хан, 35 – Левандовський, 38.

До речі Тренера Баварії роздратували питання журналістів щодо невакцинованих гравців у клубі

Для мюнхенців це перша поразка після серії з чотирьох перемог.

Господарі поля у середині першого тайму шокували гравців Баварії, забивши два м'ячі у ворота суперників.

На 23-й хвилині Мортен Гамст Педерсен розстріляв ворота мюнхенців після прострілу Яго та відскоку від Ернандеса. На 36-й Андре Хан замкнув подачу Яго ударом головою.

Навіть лідер мюнхенців Роберт Левандовський не зміг покращити ситуації, натомість відзначився забитим голом на 38-й хвилині.

Завдяки цій перемозі Аугсбург набрав 12 очок і залишив зону вильоту, обійшовши Штутгарт. Баварія вже ж таки залишається лідером у чемпіонаті Німеччини. Проте у разі перемоги над Штутгартом дортмундська Боруссія може наблизитися до чемпіонів на відстань лише одного очка.

Відеоогляд матчу Баварія – Аугсбург

Нагадаємо! У вівторок, 23 листопада, Баварія зустрінеться на НСК "Олімпійський" з Динамо у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Кияни перед поєдинком з мюнхенцями розгромили одеський Чорноморець(6:1).