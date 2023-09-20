Не дав МЮ оговтатись: Гаррі Кейн забив перший гол за Баварію в Лізі чемпіонів – відео

Англійський форвард впевнено реалізував пенальті після порушення правил від Крістіана Еріксена. Це дозволило Баварії повернути перевагу у два голи над Манчестер Юнайтед.

Баварія та Манчестер Юнайтед грають у центральному матчі середи в Лізі чемпіонів. Команди, які провели неймовірний фінал-1999, зійшлись в групі А, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Баварія – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перша половина зустрічі була за мюнхенцями, які двічі вразили ворота Онана. Одразу після перерви відставання скоротив Хойлунд, але господарі швидко повернули перевагу у два м'ячі.

У боротьбі у власному майданчику Еріксен зіграв рукою, через що суддя призначив пенальті. Його впевнено реалізував Гаррі Кейн, для якого це вже 22-ий гол в рамках ЛЧ.

Відео голу Кейна з пенальті: