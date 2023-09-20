Для Баварії та Манчестер Юнайтед це буде 12 матч в рамках Ліги чемпіонів. "Червоні" дияволи" виграли лише два з них. Один з цих матчів – у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року.
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Команди до цього матчу підходять в різних станах. Баварія виграла три з чотирьох матчів в чемпіонаті Німеччини, і лише в останньому турі зіграла внічию. Натомість Манчестер Юнайтед програв три з п'яти матчів в АПЛ. Окрім того, команда недорахувалася декількох футболістів через дискваліфікації та травми.
Баварія – Манчестер Юнайтед 4:3
Гол: Зане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49 Каземіро, 88, 90+5
Стартові склади:
- Баварія: Ульрайх, Упамекано, Кім, Кімміх, Грабрі, Горетцка, Кейн, Зане, Девіс, Лаймер, Мусіала
- Манчестер Юнайтед: Онана, Ліндельоф, Мартінес, Бруну Фернандеш, Решфорд, Хойлунд, Еріксен, Регілон, Каземіро, Далот, Пеллістрі
Текстова онлайн-трансляція матчу Баварія – Манчестер Юнайтед
Кінець матчу
90+6. Кінець матчу. "Баварія" перемагає МЮ з рахунком 4:3
Гол. МЮ. Каземіро
90+5. Каземіро оформив дубль. Після навісу зі штрафного від Бруну Фернандеша, він головою зрізав м'яч у ворота суперника
Гол. Баварія. Тель
90+2. "Баварія" знову збільшує перевагу в рахунку до двох голів. Після закидання в штрафний майданчик, Тель приняв м'яч і пробив під перекладину
90. Арбітр компенсував шість хвилин до основного часу
Гол. МЮ. Каземіро
88. МЮ скорочує відставання в рахунку. Каземіро зумів прийняти м'яч. І хоч він впав, коли його обробляв, але вже лежачи зумів проштовхнути його у ворота суперника
Подвійна заміна. Баварія
87. Мюллер та Тель вийшли на поле замість Кейна та Зане
83. Гарначо пробивав в дотик після прострілу з флангу. Але його удару забракло влучності
82. Черговий удар по воротах МЮ. І знову рятує Онана
Подвійна заміна. МЮ
81. В МЮ одразу подвійна заміна. На поле вийшли Гарначо та Марсіяль. Вони замінили Пельїстрі та Хойлунда відповідно
78. І знову удар по воротах МЮ, і знову рятує команду Онана
77. Ще один чудовий момент в "Баварії". Цього разу пробивав Чупо-Мотінг. Але Онана здійснив не менш чудовий сейв
76. Чудова нагода в "Баварії". Лаймер поборовся за м'яч. І зумів прострелити в штрафний майданчик. Але там гравцям МЮ вдалося відбитися. Хоч і не з першої спроби
Заміна. Баварія
75. В "Баварії" замість Мусіали вийшов Чупо-Мотінг
Заміна. Манчестер Юнайтед
69. Мактоміней вийшов на поле замість Еріксена
64. Ще один сейв від Онана. Цього разу після підступного удару Зане під перекладину
Заміна. Баварія
63. Перша заміна в матчі. Коман вийшов замість Гнабрі
Жовті картки
63. Мартінес та Горетцка отримали попередження від арбітра за сутичку на полі
61. Швидка атака "Баварії". Кейн потужно пробивав, але Онана відбив м'яч
59. Регілон мало не забив гол ударом в дотик після пасу Решфорда. Але м'яч полетів повз рамку воріт
Штанга
55. "Баварія" мало не забила чтвертий гол у ворота суперника. Але м'яч після удару Зане влучив у дальню штангу
Гол. Баварія. Кейн
53. Кейн забиває з пенальті. Онана вгадав напрям удару. Але не дотягнувся до м'яча
VAR. Пенальті
52. Арбітр призначив пенальті у ворота "Манчестер Юнайтед" після того, як м'яч влучив в руку Еріксену.
Гол. Манчестер Юнайтед. Хойлунд
49. МЮ скорочує відставання в рахунку. Швидка гра в пас, і Хойлунд отримав м'яч в штрафному майданчику. Він пробив з-під захисника. І після рикошету від Кіма м'яч влетів у ворота
47. Момент в "Манчестер Юнайтед", Закидання вперед на Бруну Фернандеша. Але Кім вдало заблокував прокидання вперед своєю головою
Другий тайм розпочався
46. Другий тайм розпочався. Команди вийшли на поле в тих же складах, що і розпочинали матч
Кінець першого тайму
45+1. Кінець першого тайму. "Баварія" виграє з рахунком 2:0
44. Занадто легко Зане прийняв м'яч та увійшов з ним до штрафного майданчика. Там намагався обіграти Регілона. А після цього неочікувано пробив, закрутивши м'яч під дальню штангу. Зовсім трохи забракло, щоб м'яч влетів у ворота
40. "Баварія" контролює хід матчу. Атакує, пробиває. Але поки захисники блокують ці спроби
33. Відповідь від гостей, але ніхто не встиг на простріл від Регілона
Гол. Баварія. Гнабрі
32. "Баварія" забиває другий гол. Мусіала прорвався лівим флангом. А в штрафному майданчику, попри те, що навколо нього було одразу троє суперників, віддав пас на Гнабрі. Той був ніким не прикритий, тож пробив в дотик низом в дальній кут воріт
Гол. Баварія. Зане
28. "Баварія" виходить вперед в цьом матчі. Зане пробив в дотик після скидки від Кейна. Онана мав би реагувати на цей удар. Він і зачепив м'яч. Але після його помилки той закотився у ворота
25. Лаймер отримав простір на фланзі. І вбіг туди, після чого навісив вже з меж штрафного майданчика. Але Каземіро вдало зіграв головою, перервавши простріл
23. Регілон доволі грубо зіграв у підкаті проти Лаймера. Але арбітр вирішив не показувавти за це жовту картку
21. Момент у Гнабрі. Але Мартінес вдало зіграв в захисті та відібрав м'яч
20. Мусіала зумів дістатися до м'яча у штрафному майданчику. Але його простріл з гострого кута був перерваний захисником, який вдало постелився у підкаті
18. Горетцка перехопив м'яч на чужій половині поля. І розганяв атаку. Але з пасом на Зане не склалося – суперник перехопив м'яч
17. Решфорд зумів обіграти суперників та пробити з гострого кута. Але Ульрайх впевнено зреагував на цей удар
14. МЮ заробив право на небезпечний штрафний удар – з кута поля. Але після навісу від Бруну Фернандеша, гравцям "Баварії" вдалося відбитися
8. Знову момент у Еріксена. Цього разу він навішував у штрафний майданчик. Але Ульрайх зіграв на виході, кулаками вибивши м'яч
4. Як Еріксен мало незабив гол?! Він опинився на куті штрафного майданчика суперника. І зумів пострлити на Хойлунда. Правда нападнику не дали пробити. Та м'яч відлетів до Еріксана, який зблизька пробивав в кут воріт. Але Ульрайх зреагував на цй удар
2. Момент біля воріт Онана. Лаймер зробив закидання в штрафний майданчик на Зане. Але пробивати довелося з гострого кута. Тому лише кутовий
Матч розпочався
1. Матч розпочався. Гравці "Баварії" розвели м'яч з центру поля
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Команди вийшла на поле. Все готове до початку матчу
Матч "Баварія" – "Манчестер Юнайтед" розпочнеться о 22:00