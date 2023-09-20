Для Баварії та Манчестер Юнайтед це буде 12 матч в рамках Ліги чемпіонів. "Червоні" дияволи" виграли лише два з них. Один з цих матчів – у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року.

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Команди до цього матчу підходять в різних станах. Баварія виграла три з чотирьох матчів в чемпіонаті Німеччини, і лише в останньому турі зіграла внічию. Натомість Манчестер Юнайтед програв три з п'яти матчів в АПЛ. Окрім того, команда недорахувалася декількох футболістів через дискваліфікації та травми.

Матч Баварія – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00

Баварія – Манчестер Юнайтед 4:3

Гол: Зане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49 Каземіро, 88, 90+5

Стартові склади:

Баварія: Ульрайх, Упамекано, Кім, Кімміх, Грабрі, Горетцка, Кейн, Зане, Девіс, Лаймер, Мусіала

Манчестер Юнайтед: Онана, Ліндельоф, Мартінес, Бруну Фернандеш, Решфорд, Хойлунд, Еріксен, Регілон, Каземіро, Далот, Пеллістрі

Текстова онлайн-трансляція матчу Баварія – Манчестер Юнайтед

23:54, 20 вересня Кінець матчу 90+6. Кінець матчу. "Баварія" перемагає МЮ з рахунком 4:3

23:53, 20 вересня Гол. МЮ. Каземіро 90+5. Каземіро оформив дубль. Після навісу зі штрафного від Бруну Фернандеша, він головою зрізав м'яч у ворота суперника

23:49, 20 вересня Гол. Баварія. Тель 90+2. "Баварія" знову збільшує перевагу в рахунку до двох голів. Після закидання в штрафний майданчик, Тель приняв м'яч і пробив під перекладину

23:49, 20 вересня 90. Арбітр компенсував шість хвилин до основного часу

23:47, 20 вересня Гол. МЮ. Каземіро 88. МЮ скорочує відставання в рахунку. Каземіро зумів прийняти м'яч. І хоч він впав, коли його обробляв, але вже лежачи зумів проштовхнути його у ворота суперника

23:46, 20 вересня Подвійна заміна. Баварія 87. Мюллер та Тель вийшли на поле замість Кейна та Зане

23:41, 20 вересня 83. Гарначо пробивав в дотик після прострілу з флангу. Але його удару забракло влучності

23:40, 20 вересня 82. Черговий удар по воротах МЮ. І знову рятує Онана

23:39, 20 вересня Подвійна заміна. МЮ 81. В МЮ одразу подвійна заміна. На поле вийшли Гарначо та Марсіяль. Вони замінили Пельїстрі та Хойлунда відповідно

23:37, 20 вересня 78. І знову удар по воротах МЮ, і знову рятує команду Онана

23:36, 20 вересня 77. Ще один чудовий момент в "Баварії". Цього разу пробивав Чупо-Мотінг. Але Онана здійснив не менш чудовий сейв

23:34, 20 вересня 76. Чудова нагода в "Баварії". Лаймер поборовся за м'яч. І зумів прострелити в штрафний майданчик. Але там гравцям МЮ вдалося відбитися. Хоч і не з першої спроби

23:32, 20 вересня Заміна. Баварія 75. В "Баварії" замість Мусіали вийшов Чупо-Мотінг

23:26, 20 вересня Заміна. Манчестер Юнайтед 69. Мактоміней вийшов на поле замість Еріксена

23:23, 20 вересня 64. Ще один сейв від Онана. Цього разу після підступного удару Зане під перекладину

23:22, 20 вересня Заміна. Баварія 63. Перша заміна в матчі. Коман вийшов замість Гнабрі

23:21, 20 вересня Жовті картки 63. Мартінес та Горетцка отримали попередження від арбітра за сутичку на полі

23:20, 20 вересня 61. Швидка атака "Баварії". Кейн потужно пробивав, але Онана відбив м'яч

23:17, 20 вересня 59. Регілон мало не забив гол ударом в дотик після пасу Решфорда. Але м'яч полетів повз рамку воріт

23:14, 20 вересня Штанга 55. "Баварія" мало не забила чтвертий гол у ворота суперника. Але м'яч після удару Зане влучив у дальню штангу

23:11, 20 вересня Гол. Баварія. Кейн 53. Кейн забиває з пенальті. Онана вгадав напрям удару. Але не дотягнувся до м'яча

23:10, 20 вересня VAR. Пенальті 52. Арбітр призначив пенальті у ворота "Манчестер Юнайтед" після того, як м'яч влучив в руку Еріксену.

23:07, 20 вересня Гол. Манчестер Юнайтед. Хойлунд 49. МЮ скорочує відставання в рахунку. Швидка гра в пас, і Хойлунд отримав м'яч в штрафному майданчику. Він пробив з-під захисника. І після рикошету від Кіма м'яч влетів у ворота

23:03, 20 вересня 47. Момент в "Манчестер Юнайтед", Закидання вперед на Бруну Фернандеша. Але Кім вдало заблокував прокидання вперед своєю головою

23:01, 20 вересня Другий тайм розпочався 46. Другий тайм розпочався. Команди вийшли на поле в тих же складах, що і розпочинали матч

22:48, 20 вересня Кінець першого тайму 45+1. Кінець першого тайму. "Баварія" виграє з рахунком 2:0

22:46, 20 вересня 44. Занадто легко Зане прийняв м'яч та увійшов з ним до штрафного майданчика. Там намагався обіграти Регілона. А після цього неочікувано пробив, закрутивши м'яч під дальню штангу. Зовсім трохи забракло, щоб м'яч влетів у ворота

22:44, 20 вересня 40. "Баварія" контролює хід матчу. Атакує, пробиває. Але поки захисники блокують ці спроби

22:36, 20 вересня 33. Відповідь від гостей, але ніхто не встиг на простріл від Регілона

22:33, 20 вересня Гол. Баварія. Гнабрі 32. "Баварія" забиває другий гол. Мусіала прорвався лівим флангом. А в штрафному майданчику, попри те, що навколо нього було одразу троє суперників, віддав пас на Гнабрі. Той був ніким не прикритий, тож пробив в дотик низом в дальній кут воріт

22:29, 20 вересня Гол. Баварія. Зане 28. "Баварія" виходить вперед в цьом матчі. Зане пробив в дотик після скидки від Кейна. Онана мав би реагувати на цей удар. Він і зачепив м'яч. Але після його помилки той закотився у ворота

22:27, 20 вересня 25. Лаймер отримав простір на фланзі. І вбіг туди, після чого навісив вже з меж штрафного майданчика. Але Каземіро вдало зіграв головою, перервавши простріл

22:25, 20 вересня 23. Регілон доволі грубо зіграв у підкаті проти Лаймера. Але арбітр вирішив не показувавти за це жовту картку

22:23, 20 вересня 21. Момент у Гнабрі. Але Мартінес вдало зіграв в захисті та відібрав м'яч

22:21, 20 вересня 20. Мусіала зумів дістатися до м'яча у штрафному майданчику. Але його простріл з гострого кута був перерваний захисником, який вдало постелився у підкаті

22:20, 20 вересня 18. Горетцка перехопив м'яч на чужій половині поля. І розганяв атаку. Але з пасом на Зане не склалося – суперник перехопив м'яч

22:19, 20 вересня 17. Решфорд зумів обіграти суперників та пробити з гострого кута. Але Ульрайх впевнено зреагував на цей удар

22:17, 20 вересня 14. МЮ заробив право на небезпечний штрафний удар – з кута поля. Але після навісу від Бруну Фернандеша, гравцям "Баварії" вдалося відбитися

22:11, 20 вересня 8. Знову момент у Еріксена. Цього разу він навішував у штрафний майданчик. Але Ульрайх зіграв на виході, кулаками вибивши м'яч

22:06, 20 вересня 4. Як Еріксен мало незабив гол?! Він опинився на куті штрафного майданчика суперника. І зумів пострлити на Хойлунда. Правда нападнику не дали пробити. Та м'яч відлетів до Еріксана, який зблизька пробивав в кут воріт. Але Ульрайх зреагував на цй удар

22:04, 20 вересня 2. Момент біля воріт Онана. Лаймер зробив закидання в штрафний майданчик на Зане. Але пробивати довелося з гострого кута. Тому лише кутовий

22:02, 20 вересня Матч розпочався 1. Матч розпочався. Гравці "Баварії" розвели м'яч з центру поля

22:01, 20 вересня Перед початком матчу – хвилина мовчання в пам'ять про жертв землетрусу в Марокко та повені в Лівії

21:57, 20 вересня Команди вийшла на поле. Все готове до початку матчу