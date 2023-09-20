Бавария и Манчестер Юнайтед играют в центральном матче в Лиге чемпионов. Команды, проведшие невероятный финал-1999, сошлись в группе А, пишет 24 канал.

Следите с нами Бавария – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первая половина встречи была за мюнхенцами, дважды поразившими ворота Онана. Сразу после перерыва отставания сократил Хойлунд, но хозяева быстро вернули преимущество в два мяча.

В борьбе в собственной площадке Эриксен сыграл рукой, из-за чего судья назначил пенальти. Его уверенно реализовал Харри Кейн, для которого это уже 22-й гол в рамках ЛЧ.

Видео гола Кейна с пенальти: