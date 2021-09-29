Баварія – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Джерело:24 канал
У середу, 29 вересня, київське Динамо проведе матч 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Команди зустрінуться на "Альянц Арені" в Німеччині.
Тренери вже оголосили стартові склади команд. Мірча Луческу змушений обійтися без лідера команди – Віталій Буяльський травмований. Юліан Нагельсманн виставив на гру найсильніший склад з одним нюансом – справа в обороні виходить номінальний центрбек Павар.
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Стартові склади матчу Баварія – Динамо
Баварія: Ноєр, Ернандес, Упамекано, Зюле, Девіс, Кіммі, Гнабрі, Горецька, Сане, Мюллер, Левандовскі.
Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Чупо-Мотінг, Кюізанс, Забітцер, Сарр, Марк Рока, Куассі, Мусіала, Станишич.
Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш.
Запасні: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Ледньов, Караваєв, Вітіно, Сирота, Шкурін, Супряга, Кендзьора, Антюх.
- В першому турі кияни вдома зупинили Бенфіку. Гра завершилася з рахунком 0:0 і залишила неоднозначний післясмак. З одного боку "біло-сині" доволі надійно зіграли в обороні, наприкінці матчу могли навіть вирвати перемогу, а з іншої сторони Бенфіка в другому таймі краще контролювала хід гри. Тому одне очко закономірне і справедливе.
- В іншому поєдинку квартету Е Ліги чемпіонів португальська Бенфіка у Лісабоні приймає іспанську Барселону.