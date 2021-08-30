Батько Яремчука розповів про здоров'я лідера збірної України перед матчем з Казахстаном
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Збірна України ризикувала втратити вже другого футболіста атакувальної лінії перед матчами відбору чемпіонату світу-2022. Напередодні у Романа Яремчука підійнялась температура.
Яремчук полетів у Казахстан
Лідер збірної України Роман Яремчук був відсутній у заявці Бенфіки в останній грі перед відльотом у національну команду. У футболіста підійнялась температура після щеплення від коронавірусу.
До теми Ще одна втрата: Яремчук може пропустити матч з Казахстаном
Олег Степанович, батько Яремчука, розповів про стан здоров'я нападника. Яремчук-старший заспокоїв українських фанатів. Роман полетів у розташування "синьо-жовтих".
Стан сина нормалізувався, він навіть тренувався за індивідуальною програмою, а сьогодні вранці полетів транзитом через Німеччину до Казахстану, де 1 вересня національна збірна України проведе черговий поєдинок відбіркового циклу чемпіонату світу,
– сказав Олег Яремчук.
- Матч Казахстан – Україна відбудеться у Нур-Султані 1 вересня. А вже 4 вересня українські футболісти зіграють у Києві на НСК "Олімпійський" проти чинних чемпіонів світу французів.
Втрати збірної України перед матчем з Казахстаном
- В українській команді шалений кадровий голод на воротарській позиції. Георгій Бущан та Анатолій Трубін пропускають відбіркові зустрічі через травми. Андрій Лунін захворів на коронавірус.
- Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не зіграє через пошкодження.